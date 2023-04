Dua Lipa debutta a sorpresa nel film Barbie: quali sono i personaggi e la trama

di Redazione Web

Dua Lipa debutterà come attrice. Ma c'è di più, farà parte del cast dell'attesissimo film di Barbie diretto da Greta Gerwig. Nel post pubblicato su Instagram, Dua Lipa, indossa una parrucca blu elettrico. «Questa Barbie è una sirena», recita la didascalia.

Sapevamo già da tempo che i protagonisti sono Margot Robbie (Barbie) e Rayan Gosling (Ken), ma neanche il tempo di metabolizzarlo che è stato rivelato tutto il restante cast. E ora... le aspettative sono alle stelle.

Il cast e la trama di Barbie

Farà parte del cast del film anche Nicola Coughlan, attrice irlandese, conosciuta soprattutto per il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton, e sarà Barbie diplomatica. Oltre all'annuncio del cast è stato pubblicato anche il nuovo trailer ufficiale da cui emerge la trama del film diretto da Greta Gerewig.

Al centro c'è Barbie, una bambola allontanata da Barbieland, terra zuccherosa e sfrigolante di colori pastello, poiché è considerata imperfetta, e che partirà alla volta del mondo reale alla ricerca della felicità.

Il film sarà una lunga riflessione sul tema della perfezione e dell'accettabilità. A questo punto non resta che aspettare il 20 luglio, data in cui il film arriverà in Italia, un giorno prima dell'approdo nelle sale americane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 16:24

