Bimba di due giorni rischia la vita, un volo dell'Aeronautica la trasferisce d'urgenza da Cagliari a Milano

Trasferimento d'urgenza nella notte per una neonata di due giorni, in imminente pericolo di vita, che è stata portata d'urgenza da Cagliari a Milano con un velivolo F900 Easy dell'Aeronautica Militare. La piccola necessitava di essere trasferita con estrema urgenza dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato, in Sardegna, al Policlinico San Donato Milanese per cure vitali.

Volo nella notte

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell'Aeronautica Militare che ha immediatamente attivato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'Aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas, poco dopo la mezzanotte, dove la piccola paziente è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza.

Servizio per la collettività

Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Milano Linate, avvenuto all’1.45, l'ambulanza, con a bordo la neonata, i genitori e l'equipe medica, si è diretta al Policlinico San Donato per il successivo ricovero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 16:44

