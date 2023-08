Choc in spiaggia, donna di 40 anni fa il bagno e muore appena entrata in acqua: è la sindrome da immersione

di Redazione web

Dramma in spiaggia, dove una donna di 40 anni è morta a causa di una sindrome da immersione mentre faceva il bagno in mare. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei soccorritori.

Donna morta in spiaggia

La donna ha accusato il malore improvviso giovedì pomeriggio mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Percheles, nella città murciana di Mazarrón. Tre bagnini hanno tirato fuori dall'acqua la donna priva di sensi e su di lei sono state eseguite manovre di rianimazione cardiopolmonare anche dal personale medico di un'ambulanza, ma è stato tutto inutile.

Cos'è la sindrome da immersione

La sindrome da immersione è uno choc termico che può causare la morte improvvisa in una persona dopo l'immersione in acqua molto fredda, solitamente a causa di un arresto cardiaco. Non è esclusivamente associato alla digestione, ma a qualsiasi circostanza di sbalzo di temperatura improvviso.

