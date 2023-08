Calpesta una siringa in spiaggia a Ostuni. L'incubo della 24enne: «Dovrò fare analisi per 6 mesi»

di Redazione Web

Avrebbe dovuto essere una giornata di mare e relax, ma in un istante si è trasformata in un vero e proprio incubo. Una ragazza di 24 anni si trovava sulla spiaggia libera di Santa Lucia, nel Comune di Ostuni, quando ha sentito un dolore pungente sotto la pianta del piede che ha subito portato alla scoperta choc.

La giovane aveva appena calpestato una siringa nascosta sotto la sabbia ed è subito scattato l'allarme. La giovane era appena arrivata al mare, non aveva fatto in tempo a posare il telo per terra, quando si è dovuta precipitare in ospedale.

Moglie avvelena il marito con il topicida, voleva ucciderlo: «In ospedale sempre con gli stessi sintomi»

Uomo trovato morto in un parco, giallo a Roma: il cadavere trovato da un passante

Calpesta una siringa in spiaggia

Secondo quanto ricostruito da Brindisi Report, la giovane aveva deciso di trascorrere una giornata al mare in compagnia dei cugini, ma non ha fatto in tempo ad arrivare in spiaggia che è scappata al Pronto soccorso di Ostuni. Ma dopo i primi accertamenti, è stata invitata a raggiungere l'ospedale di Brindisi, nel reparto di Malattie infettive.

Nei prossimi sei mesi dovrà sottoporsi a una serie di esami e test per vedere se abbia contratto malattie come epatite B e C o Hiv. Un vero e proprio incubo che probabilmente poteva essere evitato con controlli maggiori anche su quelle spiagge libere troppo spesso lasciate al loro destino, tra sporcizia e droga.

«Sono scossa»

«La vicenda, chiaramente, mi ha scossa parecchio - racconta la giovane a Brindisi report -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA