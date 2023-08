Gérard Leclerc morto, era una star della tv francese: il suo aereo è precipitato, andava allo show del fratello cantante

di Redazione web

Il giornalista francese Gérard Leclerc, volto noto della tv in Francia, è morto il giorno di Ferragosto precipitando alla guida di un piccolo aeroplano, decollato da Vienna alla volta di La Baule. I resti del velivolo sono stati rinvenuti nei pressi di Lavau-sur-Loire ma, stando a un comunicato diffuso dalla procura, la ricerca è resa «particolarmente difficile» dal fatto che l'aereo è sommerso per diversi metri in un'area soggetta «a correnti molto forti e in cui la visibilità è quasi nulla».

Insieme a due amici

Leclerc era accompagnato da due persone. Le autorità sul punto non hanno dato ancora informazioni ufficiali ma, secondo l'Afp, i due passeggeri sarebbero la figlia dell'ex ministro e presidente del Senato René Monory e un suo amico, i cui corpi sarebbero già stati recuperati.

Cordoglio in Francia

Il gruppo Canal+ ha pubblicato un tweet in cui annuncia di aver appreso la morte improvvisa di Leclerc con «profondo dolore». «Gérard ha contribuito al successo della CNews con i suoi punti di vista pertinenti, le sue analisi accurate e ben argomentate e la sua professionalità». Ad esprimere il loro cordoglio sono stati anche Éric Ciotti, Jordan Bardella, e l'ex presidente della Repubblica François Hollande.

Le monde des médias en deuil du décès brutal de @GerardLeclerc , reconnu pour ses qualités professionnelles et humaines Hommage à un grand journaliste qui avait su servir le public comme le privé et être aussi Président de @LCP @AssembleeNat pic.twitter.com/C9X47b5lnV — C.Morin-Desailly (@C_MorinDesailly) August 15, 2023

Al concerto del fratello

Gérard Leclerc era anche il fratellastro del cantante Julien Clerc ed è per questo che si stava recando a La Baule, dove il musicista era atteso per un concerto giovedì 17 agosto.

