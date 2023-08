Il dramma di Jocelynn, morta a 12 anni: l'incidente fatale dopo un funerale. Salvi genitori e fratellino

di Redazione web

Aveva appena preso parte ad un funerale di un parente, la ragazzina di 12 anni, che sulla strada del ritorno, è stata coinvolta in un incidente automobilistico ed è morta. Si chiama Jocelynn Passon, la 12enne che la scorsa settimana ha lasciato la sua famiglia, suo padre, sua madre e suo fratello tutti ricoverati in ospedale in seguito allo schianto. A perdere la vita è stata lei, Jocelynn, ed il conducente dell'altro veicolo, un giovane patentato di appena 18 anni.

Schianto frontale

Ethan Whitwam secondo la polizia stava guidando da solo, quando la sua auto ha virato sulla corsia centrale, andando a sbattere contro il camioncino della famiglia Waseca, su una strada del Wisconsin, negli Stati Uniti, in quello che gli agenti hanno definito uno scontro frontale "molto grave".

Soccorsi immediati

E' stato un passante ad estrarre gli occupanti intrappolati nel veicolo, aiutato da altre tre persone, che hanno immediatamente fornito assistenza medica alle vittime dell'incidente. Steven Passon, il padre della 12enne rimasta uccisa, sua madre Jessica e suo fratello Drake di 8 anni, sono rimasti tutti feriti nell'incidente, anche con lesioni gravi.

Ora è stato creata una raccolta di fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia Passons in questo difficile momento, dopo il lutto per la giovane figlia e le cure necessarie in seguito alle lesioni in auto, soprattutto per il padre che ha subito gravi lesioni alle gambe e ha davanti a sé diversi interventi chirurgici. "Il loro camion ha preso fuoco. Jessica è riuscita a scendere dal camion e tirare fuori entrambi i bambini dal sedile posteriore, mentre i passanti sono stati in grado di tirare fuori Steve dal sedile anteriore" si legge sul sito di raccolta fondi.

