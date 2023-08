Fumo dall'aereo, i due piloti si lanciano prima dello schianto: «Tragedia sfiorata», panico tra i passanti

Ha evitato lo schianto a terra con una manovra d'emergenza all'ultimo secondo. E' riuscito a salvarsi la vita, azionando il tasto dell'espulsione il pilota che, insieme al co-pilota, stava facendo una serie di evoluzioni aeree alla guida di un jet d'epoca MiG-23, precipitato durante un'esibizione nel Michigan, Stati Uniti.

L'incidente si è verificato domenica pomeriggio durante il Thunder Over Michigan Air Show, quando i due piloti a bordo del velivolo stavano eseguendo una manovra, ma l'aereo non rispondeva più ai comandi e da terra molti visitatori vedevano uscire del fumo, così entrambi hanno attivato con tempismo la procedura d'emergenza e si sono lanciati con il paracadute, mentre il velivolo stava perdendo quota, fino all'inevitabile schianto.

Video of plane crashing at the Thunder Over Michigan Air Show and pilots parachuting. Hoping everyone is ok. #thunderovermichigan pic.twitter.com/RtAAjw7OVV