Sesso, vergine a 35 anni: «L'idea di avere un appuntamento con un uomo mi disgusta, ma non voglio passare la vita da sola»

A 35 anni non ha mai avuto un rapporto sessuale, né una relazione sentimentale con nessuno. Anya Panchal, dell'Essex, nel Regno Unito, ha visto i suoi amici innamorarsi e sposarsi, ma lei non riesce a sbloccarsi e ad avere una relazione. La donna ha raccontato di preferire di rimanere a casa piuttosto che uscire e avere degli appuntamenti con degli uomini, cosa che la mette profondamente a disagio.

La confessione

Anya ha ammesso di trovare terrificante l'idea di parlare con degli uomini, il fatto di relazionarsi a persone dell'altro sesso le dà un vero e proprio voltastomaco, ma allo stesso tempo sarebbe desiderosa di vivere una storia d'amore. La 35enne vive ancora a casa con i suoi genitori ma è determinata a dare una svolta alla sua vita amorosa. «Non ho mai avuto la sicurezza necessaria nemmeno per parlare con un uomo, figuriamoci per uscire a un appuntamento», ha ammesso alla stampa locale, «non saprei cosa dire, tutti i miei amici sono sposati con figli, e mi fa sentire come se vivessi nella loro ombra.

La malattia

Anya soffre di ansia sociale e questo rappresenta l'ostacolo più grande per avere un appuntamento. I suoi problemi sono iniziati a 16 anni, quando ha iniziato a soffrire di ansia e depressione, poi nel 2010 ha deciso di cambiare vita e a 22 anni, attraverso un gruppo Facebook ha iniziato a sentirsi con altre persone: «Ho anche iniziato a provare le app di appuntamenti, ma sembrava che gli uomini volessero solo sesso e la cosa mi ha davvero scoraggiato, quindi da allora non ho più avuto appuntamenti online».

Ammettendo di essere una "romantica senza speranza", Anya è determinata a trovare l'amore. «So che devo cambiare il mio modo di vivere, altrimenti mi godrò mai a pieno la vita. Non voglio arrivare a 70 anni con un carico di rimpianti».

