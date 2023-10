Pubblica un video sulle scale su TikTok, l'amante lo contatta subito: «Mio marito ha scoperto che l'ho tradito». Come ha fatto

di Redazione web

Quando si condivide qualcosa sui social network bisognerebbe sempre tenere peresente che il contenuto pubblicato - sia esso una foto o un video - può essere potenzialmente visto da chiunque. Questa massima resterà in futuro bene impressa nella memoria di un ragazzo che - subito dopo un appuntamento - ha condiviso su TikTok un video direttamente da casa dell'amante, permettendo al marito di scoprire un tradimento.

Il tradimento scoperto su TikTok

Tutto è iniziato con un video dell'utente @charliebcx in cui lo si vede ballare su alcune scale e spiega: «Esci dopo aver fatto sesso, la scala di questo ragazzo è un po' medievale». Vedendo le scale in stile medievale che l'uomo aveva in casa sua, Charlie ha pensato che sarebbe stato divertente fare un video ballando su di esse. Ma quello che non sapeva è che l'uomo con cui era appena stato a letto era sposato e che, appunto, suo marito lo avrebbe scoperto grazie all'innocente TikTok che aveva registrato a casa loro. In un secondo video, l’utente TikTok condivide il messaggio che il traditore gli ha scritto inviandogli le immagini delle sue scale che aveva condiviso su TikTok: «Hai registrato un video TikTok sulle mie scale? Merda, mio ​​marito l'ha visto e mi ha chiesto se ci siamo visti», dice.

@charliebcx You can spare the white boy rythm comments #gay #paris ♬ original sound - Afro Spectrum

Il video di Charlie è diventato rapidamente virale, e in molti lo hanno criticato chiamandolo "sfasciafamiglie".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 14:47

