«Bisogna smettere di cercare un marito, non è questo il senso della vita. Ecco come ho fatto»

Quante volte vi sarà capitato di cercare un fidanzato o una fidanzata, un marito o una moglie o comunque un compagno di vita, pur di sentirvi realizzati? Non per tutti è stato così, però. Lo ha dimostrato Heather Diemond Labbe, utente online che su TikTok ha raccontato ai suoi fan come si è realizzata senza assecondare il cliché di una vita vissuta meglio se vissuta in due.

«Bisogna smettere di cercare un marito, non è questo il senso della vita», ha spiegato la donna. Ecco cosa ha rivelato.

«Ecco come ho fatto»

Heather ha affermato che ora vive completamente per se stessa e che, al momento, ha scelto di perseguire i propri obiettivi di vita da sola.

Le cose importanti

«L'uso più importante della tua vita non è quello di garantirti il matrimonio», ha spiegato la donna nel video. «Tutti hanno fatto sì che per tutta la mia vita mi convincessi che l'uso migliore del mio tempo, del mio corpo, della mia mente e del mio cuore, era quello di garantirmi una relazione romantica monogama, eterosessuale e che potenzialmente durasse tutta la vita», ha continuato Heather. La donna ha poi concluso che per lei, oggi, le cose più importanti restano: la sua famiglia, la fede e la cultura.

«Continua così sorella!», le ha risposto un utente online. E, ancora: «Dopo questo video molta gente inizierà a svegliarsi», ha continuato un altro utente. E, infine, «Fai proprio bene, ti capisco», ha concluso un altro.

