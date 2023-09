«Matrimonio annullato perché mia cognata mi ha tagliato la barba: la mia fidanzata mi ha lasciato dopo 6 anni»

di Redazione web

Quella di sei anni era la relazione più lunga che avesse mai avuto. Ma la sua compagna, non era la donna, ma la sua barba. L'uomo, infatti, ha dichiarato che baffi e pizzetto erano parte integrante del suo volto e della sua vita da diversi anni e che, alla futura sposa, avevano sempre fatto piacere.

Anzi, pare che fossero proprio dei dettagli per cui la donna si sarebbe innamorata di lui. Ma qualcosa è andato storto quando nella loro relazione si è intromessa un'altra donna, la cognata.

La sorella della sposa, infatti, ha compiuto un gesto inaccettabile: ecco di cosa si è trattato.

Matrimonio annullato

La coppia avrebbe dovuto sposarsi di recente, ma le nozze sono state annullate dopo che l'uomo ha subito un "attacco" dalle due donne.

Poiché la sorella della sposa, nella loro vita, era una figura sempre presente e costante al punto tale che, in un periodo di difficoltà, aveva anche chiesto se potesse convivere con loro, per il 34enne degli Stati Uniti, tale convivenza si è rivelata un incubo.

Dopo una discussione notturna, dovuta alla barba, «possibilmente da radere per il giorno delle nozze», il futuro sposo ha deciso di dormire sul divano. La scelta è stata la «peggiore della mia vita». «Mi sono ritrovato mia cognata su di me con un rasoio sul volto: mi stava radendo la barba - ha spiegato l'uomo su Reddit dove ha chiesto un parere agli utenti sull'accaduto -. Ho preso un borsone con dei vestiti e sono letteralmente scappato via, non voglio saperne più niente di mia moglie e della sorella. Ho sbagliato?»

La reazione degli utenti

In molti hanno detto che si è praticamente salvato: «Amico, per fortuna è successo prima che vi spostaste altrimenti era la fine. Ti sei salvato», ha scritto un utente online.

Un altro ha risposto che avrebbe fatto meglio a denunciarle: «Sono due pazze, mi sembra ovvio. Tua moglie sapeva senz'altro che la sorella era lì per raderti, quindi si presume fosse complice, se ti fossi svegliato di soprassalto avresti rischiato anche la morte».

Non ci sono dubbi, per gli account che hanno risposto al suo quesito, pare abbia fatto assolutamente bene.

