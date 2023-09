Proposta di matrimonio alla fidanzata durante il funerale di sua mamma: «Non le sono mai piaciuto, non ho trovato momento migliore»

di Redazione web

Ha desiderato per oltre due anni proporre alla fidanzata di sposarsi, ma la mamma di lei si è sempre opposta. Poi la malattia, un tumore al seno scoperto troppo tardi, ha portato via prematuramente la mancata suocera e lui non ha perso tempo. Il protagonista dell'accaduto è un ragazzo di 23 anni che ha deciso di proporre alla fidanzata di convolare a nozze proprio il giorno del funerale della mamma di lei. Ecco la risposta choc.

La proposta "sbagliata"

L'uomo ha chiesto consiglio agli utenti rivolgendosi al forum online Reddit, su cui ha chiesto se fosse così sbagliato aver proposto il matrimonio proprio il giorno del funerale della suocera. Il 23enne ha spiegato che la differenza d'età per la mamma della ragazza è sempre stata un problema: la ragazza è più giovane di lui di cinque anni, ma per la signora era inconcepibile pensare la figlia 18enne già fidanzata e con un ragazzo, anche se di poco, comunque più grande di lei.

Il giovane, per questo motivo, ha atteso la morte della signora.

La risposta della fidanzata

Sul forum, l'uomo ha rivelato che un paio d'ore dopo la veglia funebre, ha preso da parte la sua ragazza, ha recitato il discorso che aveva in testa da quando sapeva che un giorno le avrebbe fatto la proposta, poi si è inginocchiato e le ha chiesto: «Mi vuoi sposare?». La ragazza gli ha risposto: «Ma sei completamente impazzito?».

Per gli utenti, in effetti, la ragazza avrebbe ragione: «Ti pare normale fare questa domanda mentre sta piangendo per la mamma? Ma davvero sei stupido», ha scritto un account. Un altro utente ha risposto: «Se volevi fare un gesto carino, mi dispiace, hai rovinato tutto».

Rispondendo agli account che lo criticavano, il 23enne ha risposto che voleva solo realizzare il sogno di entrambi e che quel momento, secondo lui, era il migliore perché così le regalava una gioia in un momento delicato, ma per tutti è stato solo un'insensibile.

