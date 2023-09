Moglie perde tempo a prendere il caffè in aeroporto, marito la lascia terra e decolla da solo: «L'avevo avvisata»

di Redazione web

La scena è familiare: si arriva in aeroporto con un po' di anticipo, ci si ripromette di fermarsi a gardare le vetrine per qualche minuto e improvvisamente ci si ritrova con i secondi contati per non rischiare di perdere il volo. E c'è anche chi non è così fortunato da accorgersi del pericolo in agguato, e che finisce per restare a terra. È quanto è successo a una mamma, che non ha perso solo l'aereo, ma anche il marito. Lui, infatti, si è imbarcato e ha deciso consapevolemente di partire senza di lei. La loro storia ha suscitato dibattito sui social, dove l'uomo l'ha raccontata in cerca di pareri sul suo comportamento considerato da alcuni sbagliato.

L'uomo, un papà di 47 anni, ha raccontato la vicenda su Reddit spiegando che lui e la moglie hanno una figlia che studia in un altro Stato, e che spesso prendono l'aereo per farle visita. «Viaggiare con mia moglie non è una bella esperienza», anticipa. Si autodefinisce una persona a cui «piace avere tutto organizzato e assicurarsi di arrivare dove deve andare in tempo». La moglie, invece, è più una tipa che «segue il flusso» e «arriveremo lì quando saremo arrivati». Dice che fa del suo meglio per andarle incontro, ma quando si tratta di viaggiare non scende a compromessi. Poi racconta le ultime esperienze. La penultima volta che avevano programmato di partire per andare dalla figlia, sua moglie si era svegliata tardi e avevano finito per perdere non solo il volo, ma anche l'opportunità di vedere la ragazza per quel weekend. Così alla volta successiva era visibilmente nervoso all'idea che la scena potesse ripetersi. «Ancora una volta, è stata una lunga mattinata in cui ho spinto mia moglie, convincendola a muoversi.

Una scelta eccessiva?

Pochi minuti dopo, riceve una telefonata da sua moglie che gli dice che non la avrebbero lasciata entrare. «Mi ha detto che dovevo dirgli di lasciarmi scendere dall'aereo per stare con lei e io ho detto di no. Non è giusto fare di nuovo una cosa del genere a nostra figlia, ho detto che l'avevo avvisata che non avevamo tempo, ma lei hai deciso di farlo comunque. Le ho detto di andare a comprare un nuovo biglietto per il prossimo volo e che l'avrei vista quando sarebbe arrivata». Il giorno dopo, quando la donna ha ragiunto figlia e marito, non sembrava infastidita dall'accaduto, ma da quando sono tornati a casa loro non gli ha più rivolto la parola. L'uomo ha quindi chiesto agli utenti se la sua reazione ai continui ritardi della moglie sia stata eccessiva, e la maggior parte di essi si è trovata totalmente schierata dalla sua parte.

