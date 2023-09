La Festa del papà non finisce bene, la moglie fa una scoperta choc: «Fregato da un biglietto»

di Redazione web

Quando ti sposi e credi che il tuo legame sia indissolubile, ricorda che il pericolo che qualcosa vada storto è dietro l'angolo. Sostenere di rimanere accanto a qualcuno nella cattiva e nella buona sorte, non sempre è una promessa facile da mantenere e, in effetti, è quanto è accaduto ad una donna che ha scoperto il tradimento nel marito in un modo alquanto particolare.

Scopriamo insieme cos'è successo.

Famiglie parallele

La donna, Belinda, si è rivolta al sito web per genitori Kidspot, spiegando che dopo anni di matrimonio, aveva fatto una scoperta sconcertante che le aveva cambiato la vita e non in senso positivo.

La donna ha raccontato che mentre cercava un libro da leggere nella libreria di famiglia, si è ritrovata un biglietto tra le mani.

L'amante?

Avendo solo due figlie femmine, la donna ha inizialmente pensato potesse appartenere a qualche amica, ma quando il dubbio è diventato forte in lei, ha deciso di affrontare il marito chiedendogli chi fosse Nate: «La faccia di Eddie si sgretolò mentre confessava tutto il triste pasticcio, ed era anche peggio di quanto pensassi». Belinda pensava che le stesse nascondendo un figlio illecito, ma si è rivelata una situazione peggiore: «Ero io l'amante e con me aveva creato una famiglia parallela».

L'uomo le ha confessato che era sposato con Natasha da oltre 10 anni e che Nate era il suo primo figlio. Con la scusa del lavoro trascorreva metà settimana con una famiglia e metà con un'altra, ma il suo segreto ormai era stato scoperto e doveva prendere una decisione: «A quel punto, piangendo, se ne è andato e ha scelto lei».

