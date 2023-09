«Il mio fidanzato ha fatto sesso con una sua amica malata terminale: era il suo ultimo desiderio. Sbaglio a essere gelosa?»

di Redazione web

L'ultimo desiderio di una giovanissima malata terminale non era altro che andare a letto, almeno una volta, con il suo migliore amico. Lui non è riuscito a negarglielo, e lei è morta poco dopo. Quello che, al primo sguardo, potrebbe sembrare un gesto di altruismo non sta mancando di suscitare indignazione sui social a causa di un dettaglio non trascurabile: il ragazzo, all'epoca dei fatti, era già fidanzato con la sua attuale compagna. È stata proprio lei, «sconvolta e gelosa», a rendere noto l'episodio in cerca di consigli da parte degli utenti di Reddit.

Tradimento con l'amica malata terminale

La ragazza di 22 anni ha spiegato che dal momento in cui ha scoperto - durante una vacanza con amici in comune - quello che considera a tutti gli effetti un tradimento, ha avuto grossi problemi emotivi, soprattutto perché l'amica con cui si è consumata l'infedeltà del partner è poi morta nel marzo del 2022, provocando un vero e proprio crollo psicologico nel giovane. «Mi odio perché mi arrabbio dentro ogni volta che lui la menziona. Non posso esprimere la mia gelosia perché comunque è morta», ha scritto. «Questa gelosia mi sta divorando. Hanno fatto sesso totalmente emotivo a causa della sua condizione. Non so nemmeno chi abbia cominciato. Probabilmente è successo perché lei non voleva morire vergine». «Sono sicura che non sia mai stato attratto da lei. Non hanno mai avuto una relazione, lei aveva però una cotta segreta per lui. Questo incidente è avvenuto alla fine di novembre o dicembre 2021, all'epoca io e il mio ragazzo non avevamo mai fatto sesso. Per essere chiari, lui non ha perso la verginità con lei, ma lei l'ha persa con lui».

La versione di lui

Dopo aver letto i commenti di altri utenti Reddit, l'autrice del post ha affrontato il suo ragazzo riguardo alla sua infedeltà e ha condiviso un aggiornamento dettagliato. Ha scritto che il fidanzzato non le aveva detto nulla perché non voleva che si lasciassero e ora "disapprova" le sue stesse azioni. «Non voleva farmi del male (ma lo ha fatto comunque perché fino ad ora non ha parlato). Il senso di colpa è parte del motivo per cui la sua salute mentale è pessima», ha detto. «Il mio ragazzo ha detto che se avesse potuto, mi avrebbe chiesto il permesso. Avrebbe rispettato la mia decisione e non lo avrebbe fatto. Anche se una parte di lui si sarebbe sentita in colpa per non aver esaudito il desiderio della sua amica prima di morire». Il fidanzato ha anche ammesso di essere andato a letto con la sua amica solo "perché stava morendo" e sostiene che sia stata lei a fare la prima mossa. «È stato improvviso a causa delle forti emozioni. Non ha potuto chiedermi il permesso perché è successo esattamente in quel momento». Dopo aver ascoltato la sua versione, sta ancora valutando se porre fine o meno alla loro relazione.

I commenti

Centinaia di persone hanno risposto ai commenti per condividere i loro pensieri sull'argomento, la maggior parte dei quali ha criticato il fidanzato. «Farei molte cose per l'ultima richiesta di un amico morente, ma mancare di rispetto alla mia partner e tradirla per dargli un ultimo brivido è fuori questione», ha scritto uno. «Un amico che chiede questo a qualcuno come ultimo desiderio, non è un amico», ha detto un altro. Qualcun altro ha detto: «Non penso che sia così innocente come stai provando a voler credere. Ha avuto un'opportunità, l'ha colta e poi se ne è pentito, come fanno la maggior parte degli imbroglioni».

