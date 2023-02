Il marito ha un figlio dall'amante, ma lei muore. La richiesta choc alla moglie sterile: «Crescilo come se fosse tuo»

di Redazione web

Se scoprire il tradimento del proprio partner è, nella gran parte dei casi, un'esperienza traumatica, venire a sapere che dalla relazione clandestina è anche nato un figlio può essere devastante. Per una donna di 29 anni i due eventi sono avvenuti in contemporanea, ma per lei non era finita lì. Suo marito, un pastore protestante di 44 anni, le ha confessato di aver avuto rapporti con una parrocchiana, che è rimasta incinta di due gemelli ma è morta subito dopo il parto. Solo uno dei due bambini è sopravvissuto, e l'uomo ha chiesto alla moglie di accettarlo in famiglia e crescerlo come se fosse figlio suo.

Il bambino nato dal tradimento

La storia è stata raccontata sul social Network Reddit dalla giovane donna, che ha chiesto agli utenti consiglio sul da farsi. La coppia si è conosciuta cinque anni fa ed è sposata da due, ma non ha ancora figli a causa della sterilità della moglie. Proprio per questo motivo, i due stavano risparmiando per accedere a un trattamento di fecondazione assistita. Poi, l'annuncio della nascita del bambino nato dalla relazione clandestina e la richiesta alla quale la donna non ha saputo rispondere subito: «Gli ho detto che volevo un po' di tempo per pensare - ha scritto - e che non ero sicura di volerlo fare». «Mi ha detto - ha continuato - che gli avevo fatto un voto con il matrimonio e che Dio ci aveva benedetti con un figlio. Che questa è la nostra croce da portare e che Dio non ci darà mai qualcosa che non possiamo sopportare». «Gli ho risposto - si legge ancora - che invece a quanto pareva alla madre dei gemelli avesse dato più di quanto poteva sopportare dato che era morta (so che non avrei dovuto, ma non ero lucida)». La reazione del marito è stata violenta: l'ha schiaffeggiata, dicendole che Dio l'aveva scelta come madre del bambino e lei avrebbe dovuto servirlo.

I consigli: lascialo

Da quel giorno la donna racconta di sentirsi in colpa per non voler crescere quel bambino non suo, ma anche di non riuscire più a guardare il marito con gli stessi occhi e stare pensando di lasciarlo. «Ho solo 29 anni, posso ricominciare da capo», spiega illustrando anche il piano per la fuga: «Ho un lavoro a distanza, posso prendere un giorno libero quando lui va in terapia intensiva neonatale, fare le valigie e andarmene». Gli utenti di Reddit hanno implorato la giovane donna di andare davvero via di casa e di denunciare il comportamento abusante del marito. Tra gli oltre quattromila commenti al post si legge: «Non puoi fidarti di quest'uomo», «se l'amante non fosse morta te lo avrebbe detto lo stesso?», «è un manipolatore».

