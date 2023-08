Marito tradisce la moglie per anni, poi muore all'improvviso: «La sua amante ci perseguita, ecco come»

In certi casi è proprio il caso di dirlo: il lupo perde il pelo ma non il vizio. È il caso di un marito che, dopo anni di matrimonio felice con sua moglie, ha conosciuto una donna e dopo poco ha dato inizio a una frequentazione clandestina. Un tradimento durato mesi che poi è stato scoperto dalla moglie e che ha dato inizio a litigi in famiglia... fino al perdono.

Ma, appunto, l'uomo non aveva perso il vizio e, dopo 4 anni di "buona condotta", ecco che la frequentazione con l'amante è ripresa in gran segreto. Tutto filava liscio, fino al tragico evento: l'uomo è morto e la moglie ha scoperto tutto. Ma procediamo con ordine.

«L'amante perseguita la famiglia»

A rendere nota la storia, diventata subito virale sui social, è stata un'amica della donna che per anni ha recitato il ruolo di amante. Su Reddit, la giovane ha voluto condividere tutta la storia perché, adesso, il rapporto di amicizia è davvero in crisi. Il motivo? L'amante non smette di perseguitare la famiglia dell'uomo e quando glielo ha fatto notare, lei ha voluto troncare il rapporto.

«Tutto è iniziato circa 5 anni fa, quando la mia amica mi ha raccontato di aver conosciuto un uomo che ha subito messo in chiaro di avere una moglie e due figli, ma che avrebbe avuto il piacere di avere una relazione fatta di solo sesso con lei - spiega la donna sulla piattaforma social -. Lei ha accettato e per 6 mesi si vedevano di nascosto.

Da quel momento, come riferisce la narratrice, è sparito. La sua amica ha scoperto, tramite un amico comune, che per mesi l'uomo ha cercato di riconquistare la fiducia della moglie e dopo tanti litigi ci è riuscito. Ma nella vita, si sa, le occasioni ricapitano e dopo ben 4 anni i due hanno iniziato a vedersi di nascosto di nuovo.

«Questa volta la mia amica era consapevole che era solo sesso e le andava bene, nonostante nutrisse dei sentimenti per l'uomo. Ma qualcosa è andato storto. Dopo una mattinata movimentata tra i due, l'uomo le ha detto che non stava bene e che doveva subito tornare a casa. Il tempo di varcare la soglia di casa e l'uomo è morto davanti alla moglie».

La sua amica lo ha scoperto solo dopo giorni, sempre grazie all'amico comune, ma che qualcosa fosse accaduto se lo aspettava perché non rispondeva più ai suoi messaggi. Messaggi sempre più frequenti che hanno fatto scoprire tutto alla moglie. E da questo momento per la famiglia dell'uomo è iniziato un vero e proprio incubo.

«La mia amica ha letteralmente perso la testa: tutti i giorni va al cimitero a lasciare cuori, peluche e fiori sulla tomba dell'uomo. Io le ho fatto presente che non era rispettoso per la moglie e la famiglia, ma lei dice di essere in lutto e non ha alcuna intenzione di smettere. Da qui abbiamo iniziato a litigare e lei adesso non mi parla più. Ho sbagliato a farglielo presente?», chiede agli utenti del web.

La reazione dei social

La storia, non appena pubblicata, è diventata subito virale. In tantissimi hanno voluto dire la propria su quanto raccontato e tutti sembrnao concordare su una cosa: «La tua amica è davvero egoista». Gli utenti del web non si capacitano del fatto che la donna non capisca come il comportamento stia facendo soffrire la famiglia, soprattutto i figli. «Sta perseguitando una famiglia, dovrebbe vergognarsi. Fa schifo», scrive un utente.

Ma c'è anche chi pone l'attenzione su un altro aspetto: «Io capisco il suo dolore, lei era coinvolta sentimentalmente dall'uomo. Qui l'unico che fa schifo è quello che è morto», replica un altro. Il dibattito è sempre più acceso e in tanti adesso aspettano di avere ulteriori sviluppi su una vicenda che sta appassionando utenti di tutto il mondo.

