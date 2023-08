Tinder, incontra la sua futura fidanzata a cui confessa di aver ucciso un uomo: lei denuncia tutto e lui finisce in carcere

di Redazione web

Ha investito e lasciato morire un uomo, travolto in bicicletta, mentre Alexander McKellar era alla guida di un furgone in stato di ebbrezza. La vittima stava facendo un giro notturno in bici per beneficenza tra le Higlands scozzesi, quando è stato investito e lasciato sull'asfalto. Anzi non proprio, perché McKellar, insieme a suo fratello, è tornato sul luogo dell'incidente per insabbiare eventuali prove, nascondere la bici e trasportare il corpo della vittima Tony Person, in una zona remota per sotterrare il suo corpo. La sua famiglia ed i due figli della vittima, per tre anni sono rimasti senza risposte.

Delitto nascosto

Alla fine, però, il destino ha portato a scoprire la verità, grazie alla compagna di McKellar, Caroline Muirhead, che ha denunciato il suo fidanzato dopo che, da ubriaco, tre anni dopo l'incidente del 2017, ha confessato quello che era successo. A sei anni dalla morte di Parson, la corte di Glasgow, in Scozia ha condannato il responsabile del delitto a 12 anni di carcere ed a 5 anni suo fratello, complice dell'occultamento di cadavere.

Grazie a Tinder

Complice della giustizia è stata l'app di incontri Tinder, perché ha permesso a McKellar di incontrare la sua fidanzata di allora, a cui ha confessato l'incidente solo dopo poche settimane dall'incontro e la donna ha avuto il coraggio di denunciarlo alla polizia dando il via all'iter processuale.

