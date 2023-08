Omicidio Alessandra Matteuzzi, l'ex-fidanzato tenta di nuovo di uccidersi: «Sente le voci e invoca il suo nome»

di Redazione Web

Un anno fa Giovanni Padovani avrebbe uccisto l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi sotto casa di lei, a Bologna. Un delitto atroce, quello che avrebbe commesso l'ex calciatore 27enne, che ha nuovamente cercato di togliersi la vita in carcere, scrive il Resto del Carlino.

Tentato suicidio

Padovani, infatti, è stato trovato a terra, nella stanza dell'istituto detentivo psichiatrico di Reggio Emilia dove è stato rinchiuso, in attesa della sentenza, dopo essersi tagliato gli avambracci ed il collo con un coccio appuntito. L'uomo ha perso circa un litro di sangue prima di essere soccorso dai medici della struttura, che hanno applicato 50 punti di sutura nelle zone del corpo tagliate con l'intento di uccidersi.

Sente le voci

I medici riferiscono che Padovani, lo scorso 28 luglio, abbia messo in pratica il desiderio di uccidersi, «sulla base di voci insultanti e imperative, arrivate troppo velocemente e dall'intensità troppo elevata». L'imputato è trattato con sedativi a causa di allucinazioni uditive e visive che dice di sentire, durante delle crisi psicotiche in cui invocherebbe anche il nome della donna che avrebbe ucciso.

Fiaccolata per Alessandra

Stasera per ricordare la vittima, in piazza XX Settembre a Bologna ci siarà una fiaccolata, ad un anno esatto dall'efferato femminicidio in cui morì Alessandra. Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo con la vittima.

