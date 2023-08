Vigile urbano di Roma molesta quattro colleghe: deve rispondere di stalking e violenza sessuale

di Redazione web

Avrebbe allungato le mani sulle colleghe in turno insieme a lui nell'auto di servizio della Polizia di Roma Capitale. Questa l'accusa della procura capitolina, nei confronti di un vigile urbano, 65 anni, imputato di violenza sessuale e stalking, scrive La Repubblica.

Molestie continue

«Senti freddo, ti scaldo un po’?». La frase tipica del poliziotto usata nell'approccio nei confronti di una collega, ma non solo di una. Oltre a Giulia - nome di fantasia - infatti, ci sarebbero altre tre colleghe ad aver subito le molestie, che hanno denunciato la condotta del loro collega, che in un caso, non avendo accettato il diniego, avrebbe sfruttato la superiorità del suo grado gerarchico, per arrivare a contestarle la sua attività di lavoro.

Colleghe vittime

In un'altra occasione Lops avrebbe palpeggiato una collega, le avrebbe accarezzato la schiena, tirato i gancetti del reggiseno e ancora schiacciato un'altra collega contro la parete dell'ascensore e dato un bacio, fino a ricevere uno schiaffo, che lo ha portato a tirarsi indietro.

