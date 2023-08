Pilota si sente male e muore durante il decollo, panico a bordo: «Esperienza orribile»

di Redazione web

Paura in volo per i passeggeri di un volo di linea della compagnia cilena Latam, durante la tratta Miami e Santiago del Cile, in cui è morto il pilota, Ivan Andaur, 56 anni. A darne notizia è stato il quotidiano La Nacion, secondo cui il professionista, in servizio da 25 anni, si è sentito male subito dopo la fase di decollo ed i due co-piloti hanno messo in atto la procedura di emergenza, per riportare il velivolo a terra, all'aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama.

Morto sul volo

La morte dell'uomo è stata confermata solo dopo che l'aereo ha effettuato l'atterraggio di emergenza nell'aeroporto panamense. Un'esperienza orribile per chi era a bordo perché c'era un'infermiera che ha assistito il comandante fino all'ultimo, ma tra i passeggeri si era diffusa la notizia ed il panico ha iniziato a diffondersi per paura di un incidente imminente, che per fortuna non si è verificato.

Panico a bordo

Il decesso è stato attribuito a un arresto cardiorespiratorio, ma non sono mancate le critiche alla compagnia che secondo l'infermiera "deve migliorare il protocollo in caso di emergenze come queste, dove si possono salvare delle vite ma servono i mezzi".

Brutta esperienza

Dal racconto di una passeggera è emerso che "ci hanno detto che saremmo atterrati perché il pilota si sentiva male e quando siamo arrivati ci hanno chiesto di evacuare l'aereo perché la situazione era peggiorata. Eravamo 300 persone e non potevamo starci tutti in un albergo. Ci siamo messi in fila, l'esperienza è stata orribile".

