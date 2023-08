Yacht di lusso a fuoco a Formentera, a bordo c'era un pokerista famoso. «L'incendio ha distrutto tutto»

di Redazione web

Una barca di lusso, uno yacht da oltre 27 metri per la precisione, è andato a fuoco nelle acque trasparenti di Formentera, in Spagna, distruggendosi completamente. L'incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone, è accaduto il 12 agosto scorso, mentre a bordo c'erano 17 persone.

50 mila al giorno

L'imbarcazione di lusso, da oltre 50mila euro al giorno di noleggio, è stata divorata dal rogo che in poche ore l'ha ridotta un cumulo di cenere. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno portato in salvo tutte le persone dello yacht, incluso il personale operativo, dopodiché hanno domato le fiamme. Sullo yacht c'era Diego Gomez Gonzalez, noto giocatore di poker soprannominato The Lion, ma non è stato reso noto se fosse di sua proprietà o se invece avesse sborsato una cifra di 53mila euro al giorno per noleggiarlo.

Stanno tutti bene

La causa dell'incendio è sconosciuta e non ci sono stati vittime e feriti.

