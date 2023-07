Jeff Bezos, il maxi veliero Koru (da oltre 500 milioni di dollari) è arrivato a Procida. Al seguito anche uno yacht e un elicottero

Dopo Capri Jeff Bezos fa tappa a Procida: stamattina il Koru, il maxi veliero del fondatore e proprietario di Amazon e l'Abeona, lo yacht d'appoggio, sono apparsi in rada davanti a Terra Murata, destando curiosità sull'isola di Arturo. Il Koru, di ben 127 metri di lunghezza, è il secondo yacht a vela più grande del mondo: costruito in Olanda dai cantieri Oceanco vanta tre avvolgifiocco giganti in acciaio inox che costituiscono una delle più grandi superfici veliche mai viste nella nautica e si dice sia costato oltre 500 milioni di dollari.

Abeona, nave da diporto di 75 metri di lunghezza, naviga in supporto a Koru per trasportare moto d'acqua, barche più piccole, auto di lusso e l'elicottero della fidanzata, Lauren Sanchez ed è costato circa 100 milioni di dollari e secondo gli esperti è la più grande nave di supporto mai costruita. Nonostante la presenza dei suoi yacht in rada pare che Bezos non sia sceso a terra a Procida.

