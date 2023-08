Marcos, morto a due anni dopo una caduta dallo scivolo: sul decesso indaga la Procura

di Redazione web

Per capire cosa è accaduto a Marcos Del Mar Ferrero, il bambino di 30 mesi morto giovedì scorso mentre era in vacanza a Livorno, sarà un'autopsia che cercherà di chiarirlo, scrive Il Tirreno. Il bimbo è morto il giorno dopo essere caduto da uno scivolo in un parco giochi della città toscana, ma le cause del decesso sono poco chiare agli inquirenti, che hanno chiesto un approfondimento ai medici.

Incidente nel parco

L’obiettivo dell’accertamento richiesto dalla procura, infatti, è stabilire se sia stato l’incidente nei giardini ad aver portato alla morte il piccolo, che aveva subito un trauma cranico, che nelle prime ore non aveva destato particolare preoccupazione. Era stata la mamma di Marcos a spiegare agli inquirenti che dopo la caduta suo figlio stava bene, non aveva sintomi da far minimamente ipotizzare il tragico epilogo da lì a poche ore.

La verità sulla morte

Marcos ha perso la vita in ospedale, poco dopo aver raggiunto il pronto soccorso in ambulanza, chiamata dalla mamma alle cinque del mattino, impaurita dal vedere il piccolo che perdeva sangue dalla bocca, forse a causa di una presunta emorragia cerebrale, che potrà essere appurata solo dall'autopsia.

