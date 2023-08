Incidente stradale choc: morti fratello, sorella e due amiche di 18 anni. «Andavano alla festa per il diploma»

di Redazione web

Tre ragazze di 18 anni ed il fratello di una di loro, 24enne, stavano viaggiando in auto per raggiungere un gruppo di amici e festeggiare il raggiungimento di un obiettivo importante, il diploma. Ma un incidente ha provocato la morte di tutti e quattro i giovani. Per Luke e Grace McSweeney, fratelli, Nicole Murphy e Zoey Coffey non c'è stato nulla da fare. L'auto si è schiantata contro un muro a Clonmel, in Irlanda, per motivi ancora da accertare.

Mistero sull'incidente

Ll'intera comunità a cui appartenevano le giovani vittime è sotto choc per l'accaduto. Un portavoce del Garda, l'autorità di polizia irlandese, ha avviato un'indagine e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. Per ciascuna delle famiglie sconvolte dal lutto, sono stati nominati ufficiali per fornire supporto e le famiglie saranno tenute aggiornate sul corso delle indagini, che dovranno fare chiarezza sulle modalità dell'incidente automobilistico.

Comunità sotto choc

"Vogliamo cogliere l'occasione per fare appello a chiunque abbia qualsiasi informazione su questo incidente stradale a contattare la squadra investigativa della stazione di Clonmel.

