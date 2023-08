Tesla si schianta contro un albero, poi l'esplosione: morto il conducente, la moglie cita per danni l'azienda

di Redazione web

Tesla viene trascinata in tribunale per un incidente d'auto mortale. Un uomo ha perso la vita a bordo della sua Model 3 che è esplosa subito dopo essere uscita fuori strada e colpito un albero. Ad accusare la compagnia di Elon Musk è la moglie della vittima, svela Tmz, Jiyoung Yoon a distanza di un anno dallo schianto fatale.

Bruciato vivo

Il marito di Jiyoung, nel marzo 2022, stava guidando la Tesla sulla Palisades Interstate Parkway nella contea di New York, quando è uscito di strada finendo la sua corsa contro un albero, ma non è stato lo schianto ad ucciderlo, bensì la difficoltà di uscire dall'abitacolo prima che l'auto esplodesse e venisse consumata dal fuoco.

Causa per danni

Secondo la causa intentata alla casa automobilistica di Musk, il Model 3 era difettoso nel design, nella produzione e non resistente agli urti. La donna sta perseguendo Tesla per danni ed intende andari avanti, portando il caso davanti ad una giuria. Tz rivela che Tesla è stata contattata per commentare la vicenda, ma non ha fornito alcuna risposta.

