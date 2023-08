X a rischio fallimento, l'ammissione di Elon Musk: ecco il motivo

di Redazione web

«La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine». E' schietto Elon Musk e per la seconda volta torna a parlare dell'ipotesi fallimento di X, nuovo nome di Twitter, anche se il riferimento potrebbe riguardare non il mero successo economico, ma quello di crescita della piattaforma, come nuova rivoluzione nel mondo affollato dei social.

Foto perdute

La frase del miliardario è anche un'ammissione di fragilità dopo che un errore di programmazione del software ha causato la perdita di molte immagini pubblicate su Twitter fino al 2014,tra cui quella scattata da Ellen DeGeneres, durante la premiazione agli Oscar del 2014.

Destino incerto

La notizia di queste ore è solo una delle ultime che riguarda la società acquistata dal fondatore di Tesla che solo nell'ultimo anno ha licenziato ll’80% della forza lavoro, portando gli 8.000 dipendenti dell'azienda a 1.400 subito dopo averla acquistata.

