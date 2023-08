Lewis Hamilton, incidente in galleria per la Pagani Zonda 760 realizzata per lui: uscito illeso ma scosso il guidatore

di Redazione web

La Pagani Zonda 760 LH, realizzata su misura per il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, è stata vittima di un incidente in Galles. L'hypercar, realizzata sulle specifiche del campione di F1 dall'atelier di San Cesario sul Panaro è stata avvistata con diversi danni alla carrozzeria ed alle sospensioni. Non è chiaro a quanto ammonti l'entità della spesa per farla tornare come era prima dell'urto avvenuto, ma il danno è elevato. Ecco cosa è successo.

L'incidente in galleria

Come riferisce direttamente il fotografo di motori Ethan Gal sulla sua pagina Instagram, nel tunnel Penmaenbach, a Conway, nel Galles del Nord, si è verificato lo scontro che ha visto coinvolta la Pagani.

Lo stesso specifica che il proprietario dell'auto acquistata da Hamilton sia uscito dall'auto illeso ma scosso, e che, in base a delle voci, il guidatore abbia perso il controllo dopo aver accelerato nel tunnel.

La Zonda di Hamilton

Con 760 CV erogati dal suo V12 AMG da 7,3 litri, la Zonda LH è una vettura dalle prestazioni elevatissime, come sottolineano il tempo di appena 3 secondi per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo, e la velocità massima di 360 km/h.

Nel 2022 è stata venduta da Hamilton per una cifra di 10 milioni di euro, come riportato da Drive.com.au.

