Lewis Hamilton con Shakira e Juliana Nalù: il triangolo non lo aveva considerato

Lewis Hamilton è tornato a far parlare di sé negli ultimi giorni. La presunta relazione con Shakira è iniziata da pochissimo, eppure, gli occhi dei fan sono incollati ai movimenti dei due. Shakira è tornata in pista per il Gran Premio di Spagna, ed è stata vista esultare mentre Lewis Hamilton tagliava il traguardo al secondo posto. I due poi, sono andati a cena insieme, accompagnati dai giocatori del Paris Saint Germain Kylian Mbappe e Neymar.

Lewis e Shakira non hanno smentito né confermato la frequentazione, ma ci sono voci secondo cui il pilota automobilistico stia uscendo non solo con lei ma anche con una modella brasiliana. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Lewis Hamilton e il triangolo amoroso

Secondo alcune voci riportate dal YahooSports, Lewis Hamilton starebbe uscendo con una modella brasiliana, Juliana Nalú, mentre frequenta Shakira. Il manager di Shakira non era molto contento della relazione della cantante con il pilota di Formula1 perché Lewis è famoso per essere un «donnaiolo, simile all'ex marito Gerard Piqué» .

Non è la prima volta che la modella brasiliana Juliana Nalù viene avvistata con Lewis Hamilton. Infatti, i due sono stati immortalati in una vasca idromassaggio a gennaio e, in seugito, durante il Gran Premio di Miami e il Coachella, l'annuale festival musicale.

Che la storia d'amore tra Lewis Hamilton e Shakira sia già giunta al termine? Oppure Lewis Hamilton sta cercando ancora di capire chi delle due bellissime donne possa essere la sua fidanzata ideale? Di certo, Shakira, il triangolo amoroso non l'aveva considerato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 16:05

