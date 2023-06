Shakira, Lewis Hamilton beccato con la ex: flirt già finito?

di Redazione web

Shakira e Lewis Hamilton sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane per un presunto flirt mai confermato da nessuno dei diretti interessati. La popstar mondiale e il campione di Formula 1 sono stati paparazzati insieme in più occasioni ma non si sono mai sbilanciati sul loro reale rapporto. Nelle ultime ore, però, sui social si fanno sempre più insistenti le voci che non vedrebbero più insieme i due volti famosissimi.

Shakira e Lewis Hamilton non si frequentano più?

In Spagna non si parla d'altro se non della fine del presunto flirt tra Shakira e Lewis Hamilton. Si era cominciato a parlare di una possibile relazione per la sempre più frequente presenza della popstar durante i Gran Premi di Formula 1. L'ex moglie di Gerard Piqué, infatti, c'era alla gara di Miami e, poi, a quella di Barcellona. Inoltre, lei e il pilota sette volte campione del mondo erano stati paparazzati in barca e in atteggiamenti molto complici.

Nelle ultime ore, però, i fan della presunta coppia hanno arrestato la loro eccitazione e sono tornati con i piedi per terra: Lewis Hamilton, infatti, sarebbe stato avvistato in un ristorante di New York in compagnia di una sua ex fiamma, la modella brasiliana Juliana Nalú, con la quale aveva avuto un flirt lo scorso gennaio.

Inoltre, moltissime testate spagnole come ad esempio la labotana.com riportano che Shakira e Hamilton sarebbero sempre stati solo amici.

Le relazioni passate

Shakira, dopo la lunga storia d'amore con Piqué e la burrascosa separazione, sarebbe, quindi, single. Lewis Hamilton, invece, ha alle spalle solamente una storia importante, quella avuta con la cantante Nicole Scherzinger con la quale è stato legato sentimentalmente per ben otto anni.

