Shakira a Barcellona per la prima volta senza Piqué, ospite al Gp di Formula 1: flirt con Lewis Hamilton?

di Redazione Web

A Barcellona ma senza Piqué. Dopo il polverone che l'ha travolta, la star colombiana Shakira è tornata nella città dove ha vissuto per tanto tempo col suo ex marito, l'ex calciatore Gerard Pique. «Che bello tornare di nuovo a Barcellona» scrive Shakira sotto il post su Instagram dove sorride all'obiettivo mentre è tra gli spalti, in attesa di seguire il Gran premio di Formula 1. Ma perchè sarà lì Shakira?

Elettra Lamborghini a Domenica in: «Ho sofferto ma non usiamo la parola "depressione". Afrojack? Ci siamo innamorati guardando un albero»

Nina Zilli mamma, è nata Anna Blue: «Un viaggio incredibile». La battuta sul nome: potevamo chiamarti Repubblica

La trasferta

Sotto il post impazzano i commenti, in particolare in molti fanno riferimento al campione Lewis Hamilton, presunta nuova fiamma di Shakira.

Con Lewis

In Florida, lo scorso weekend i due sono stati paparazzati insieme a cena e le foto hanno fatto il giro di tutti i giornali di mezzo mondo. Che Shakira abbia ritrovato l'amore? Nessuna conferma, nè smentita. Nelle foto del gossip si vede solamente una tavolata in cui ci sono anche Hamilton e Shakira insieme ad altri. E ora l'arrivo a Barcellona: cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA