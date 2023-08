Mamma horror, abusi sui bambini e torture con cuccioli di cani bolliti vivi. Arrestata dopo aver finto di essere morta

di Redazione web

Una donna del New Mexico, in America ha simulato la propria morte e si è nascosta dietro ad un falso muro all'interno di una casa-roulotte del Colorado, ma è stata scoperta ed arrestata. Martha Crouch, 58 anni, accusata di abusi su minori, sottoposti a torture, tra cui vedere cuccioli di cane bolliti vivi, è stata arrestata quando suo marito è morto davanti all'abitazione di casa. In quell'occasione, una delle figlie, avrebbe detto agli agenti di tornare e controllare la casa.

Scappata per nascondersi

La donna, infatti, era in libertà vigiliata in Colorado e non in New Mexico; agli agenti è bastato collegare la morte del marito al suo nome, per perquisire la cosa e scovarla nascosta dietro ad un finto muro, insieme al figlio di 14 anni. Crouch aveva un mandato di reato in sospeso nel New Mexico per aver violato la libertà vigilata per accuse di abusi sui minori; fu messa in libertà vigilata, dopo che la maggior parte delle accuse vennero archiviate, tuttavia, due giorni dopo ha violato la libertà vigilata ed è stato emesso un mandato di arresto.

Abusi e torture

Crouch è stata accusata di reato di abusi sui minori e di estrema crudeltà verso gli animali nel 2019 per aver presumibilmente costretto i suoi figli ad assistere alla morte di quattro cuccioli che ha bollito vivi.

Arrestata

Una delle sue figlie ha anche affermato che, dopo essere rimasta incinta a 14 anni, la madre l'ha picchiata così duramente da farla abortire. Quando la polizia è tornata alla roulotte con un mandato, è stata accolta da uno dei bambini, che ha detto che la loro madre era morta anni prima e che una sorella adolescente era scomparsa tre anni prima. La polizia ha quindi perquisito la roulotte e, seguendo un suggerimento di un vicino, ha trovato un falso muro dove Martha Crouch si nascondeva accanto alla figlia di 14 anni presumibilmente scomparsa.

