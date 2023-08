Studente 16enne entra in una scuola elementare e accoltella un bambino di 8 anni: poi si dà fuoco

di Redazione web

Uno studente di 16 anni, con il coltello in mano, ha ferito a colpi di lama un bambino di otto anni, all'interno di una scuola a est della città di Dresda, in Germania. La vittima è ferita in modo grave alla testa ed al collo, ma le sue condizioni sono stabili e secondo le prime informazioni non rischierebbe la vita.

Gravi condizioni

Il fatto, gravissimo è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9:45, in una scuola di Bischofswerda, nel land tedesco della Sassonia, dove il 16enne dopo le coltellate al bimbo ha cercato di uccidere se stesso dandosi fuoco, ma non è riuscito nell'intento, e ferito è stato ricoverato in ospedale, dopo l'intervento della polizia.

Salvi altri bambini

L’allarme è stato dato da un insegnante dopo che il giovane armato di coltello è entrato nella scuola elementare e ha cominciato a correre nella struttura spargendo il panico tra insegnanti e studenti. Immediatamente diverse pattuglie di poliziotti hanno circondato la scuola, mettendo in salvo i giovani allievi, sgomberando tutte le aule e poi sonoo intervenuti fermando il giovane aggressore. Secondo la polizia la situazione sarebbe sotto controllo.

