Funivia si blocca con sei bambini sospesi nel vuoto. Elicottero in azione per salvarli: è corsa contro il tempo

Sei bambini rimasti sospesi nel vuoto a 274 metri da terra, su una funivia che attravera una valle a Battagram, in Pakistan. Insieme ai bambini anche due adulti, e da alcune ore sono in attività gli operatori di sicurezza che sono riusciti a trarre in salvo uno dei sei bambini sospesi a un'unica corda. Una situazione allarmante spiegano i media locali che hanno ripreso le parole del primo ministro pakistano ad interim Anwaar ul Haq Kakar, perché uno dei cavi della funivia si è spezzato. Al momento le operazioni di soccorso hanno salvato quattro bambini.

Nella zona dell'incidente sono stati inviati elicotteri militari per «garantire con urgenza il salvataggio e l'evacuazione in sicurezza delle otto persone bloccate nella seggiovia». Sui video condivisi sui social, si vedono diversi soldati impegnati a calarsi da un elicottero verso la funivia, ma forti raffiche di vento impediscono lo svolgersi sereno delle operazioni di salvataggio.

Il rischio alto è che le pale del mezzo possano destabilizzare ulteriormente la funivia, che ha iniziato a tremare quando l'elicottero si è avvicinato a pochi metri dalle vittime da portare in salvo.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw