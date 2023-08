Crolla una parete di roccia, i massi cadono in mare: panico fra i turisti

di Redazione web

Come successe a Camogli due anni fa. Anche stavolta, il crollo di una pareta rocciosa, alle Cinque Terre, in Liguria. A franare ieri pomeriggio, un tratto di costa al di sotto dell'abitato di Corniglia, mentre un gruppo di turisti, incredulo, ha assistito al crollo e ripreso l'incidente con un cellulare.

Caduta massi

La caduta di alcuni grandi massi si è verificata vicino al cimitero di Corniglia, che si trova su un promontorio a circa 100 metri di altitudine. Per fortuna, al momento del crollo non c'era nessuno nelle vicinanze dei massi che sono caduti in acqua. Diversi i video, che hanno fatto il giro dei social, ripresi da chi era in barca al largo e non ha rischiato nulla; la sala operativa della Capitaneria di Porto di La Spezia ha inviato un battello per controllare la situazione fino al tramonto, ma non si sono verificati problemi.

Falesia a rischio

"Tanta polvere ma per fortuna nessun danno segnalato al paese – ha spiegato il sindaco di Vernazza, Franco Villa – visto che il distacco è avvenuto nella parte bassa.

