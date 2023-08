Bimba rischia di annegare in piscina a Pavia: è fuori pericolo. Salvata dall'intervento di due infermiere

di Redazione web

E’ del tutto fuori pericolo la bambina di 3 anni che ieri, nel pomeriggio ha rischiato di morire affogata nelle acque della piscina del Campus Aquae di Pavia. La piccola, infatti, sarebbe entrata nella vasca, ma nel punto in cui l’acqua è più bassa, quindi alla portata dei bimbi, ma è probabile che la bimba si è spinta oltre, dove non toccava con i piedini ed è finita sotto.

Bagnini rapidi

I bagnini, per fortuna, se ne sono immediatamente accorti e si sono tuffati in pochi istanti in acqua per tirarla fuori, dopodiché hanno fatto uscire dall’acqua tutti i bagnanti e hanno portato la bimba sul bordo della vasca, ma era in stato di semi incoscienza.

Salvati da due infermiere

Il destino ha voluto che in quel momento ci fossero anche due infermiere del pronto soccorso del San Matteo di Pavia, che con l’ausilio del defibrillatore pediatrico presente al Campus Aquae, sono riusciti a rianimare la piccola che si trovava in piscina con i genitori insieme al fratellino di 5 anni.

