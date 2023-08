Cala Mariolu in Sardegna (miglior mare d'Italia) spacciata per Corfù. Il sindaco: «Faremo causa»

di Redazione web

La spiaggia di cala Mariolu, in Sardegna, che quest'anno è stato premiata come il miglior mare in Italia, spacciata per Corfù, promuovendo il turismo in Grecia. E' solo l'ultimo stratagemma per acchiappare il maggior numero possibile di turisti, usando l'immagine stupenda del mare sardo. In passato Cala Goloritze e Cala dei Gabbiani in Ogliastra sono state usate per promuovere il turismo in Sicilia.

Foto truffaldina

Quest'ultimo episodio viene svelato dopo che la pagina Facebook Hellenic World ha postato una foto di Cala Mariolu, perla del litorale di Baunei, a scopo pubblicitario; foto, tra l'altro, realizzata dal fotografo Gian Marco Leoni nel 2019, che ha collezionato oltre 67mila like. E giustamente, considerata la sua bellezza, ma che viene incassato da Corfù senza averne alcun diritto.

Accuse del sindaco

Il sindaco di Baunei, Stefano Monni, non demorde e ha annunciato battaglia legale contro la pagina Facebook incriminato dal post truffaldino. «Cari gestori del profilo Hellenic World, i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il 'likè sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe) Corfù, ma Ispuligedenie-Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna. Vi chiediamo di prestare più attenzione, anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono».

Non è la prima volta

Il messaggio è stato tradotto anche in inglese e inviato anche al profilo Instagram del sito greco per smascherare chi ha usato l'immagine della Sardegna per portar via qualche turista alla splendida spiaggia sarda. «Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali» le parole del sindaco all'Ansa, che aggiunge: «Stiamo valutando ogni azione nei confronti del sito e del profilo social di Hellenic World a tutela del nostro territorio».

