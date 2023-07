Turisti "cafoni di lusso" in Sardegna: in spiaggia con gommone e gazebo. «Ma il vento ha portato via tutto»

di Redazione web

Turisti cafoni di lusso in Sardegna. A Cala Coticcio, una delle spiagge più belle e perla tutelata dell'isola di Caprera, un gruppo di turisti aveva infatti allestito una postazione con gazebo, sedie e tutto il necessario per far stare al meglio un gruppo di turisti che ancora dormiva in barca. Scarpe da scogli, creme, asciugamani, sedie e maschere: c'erano tutte le comodità.

«Quando sono arrivato era tutto montato, ma non c'era nessuno - ha raccontato all'Adnkronos Giampiero Carcangiu, appassionato e amministratore di una pagina Facebook dedicata a Cala Coticcio -.

I primi turisti del mattino hanno collaborato alla liberazione di Cala Coticcio accogliendoli con un applauso ironico. «Nel pomeriggio un altro gommone è arrivato in riva a motore acceso, poi è stato il turno di una moto d'acqua - conclude Carcangiu -. Mancano i campi boa, i cartelli in spiaggia, i controlli e il cavo tarozzato non ferma nessuno. Il nostro arcipelago va tutelato». Ma il karma esiste, scrive lo stesso Carcangiu sul suo profilo Facebook: «Una raffica di vento ha fatto volare il gazebo».

