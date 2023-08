Meteo, bolla di caldo e punte di 39° ancora per dieci giorni: poi cambia tutto

di Redazione web

Meteo, ancora giorni di sole, caldo ed afa in questi giorni post Ferragosto. Un bel weekend soleggiato per chi è in vacanza tra mare e montagna, perché l'anticiclone africano si sta lentamente impossessando della nostra Penisola, garantendo il sole praticamente ovunque, con temperature sempre più elevate, con valori oltre le medie del periodo, come dicono gli esperti di 3B Meteo.

Bel tempo ovunque

Un weekend molto caldo, dunque, specie al Nord, Sardegna e coste Tirreniche, dove si potranno toccare punte di 36/39°C che proseguiranno anche a inizio della nuova settimana. Il caldo africano imperversa nella terza ondata di calore di questa estate 2023.

Perturbazione in arrivo

Le regioni del Centro Nord sono più coinvolte da temperature molto elevate, meno invece le regioni meridionali che invece risentiranno anche di condizioni di instabilità in arrivo dai Balcani.

Primi di settembre

Secondo le previsioni l'anticiclone aprirà la strada a correnti instabili e fresche da nord responsabili di un peggioramento tra fine agosto ed inizio settembre dapprima al Nord e poi sul resto d'Italia. Temperature in calo e precipitazioni sopra media sull'Europa mediterranea.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 18:07

