Meteo, il Ciclone Poppea chiude l'estate: quando arriva e le previsioni. Ultimi giorni di Nerone: oggi bollino rosso in 8 città

Ultimi giorni di caldo torrido, l'estate sta per chiudersi, non solo sul calendario. Settembre è ormai dietro l'angolo, ma prima di strappare il foglio di agosto, c'è una data da segnare per chi attende con ansia l'abbassamento delle temperature. A far felici milioni di italiani, ormai sfiniti dal calore, ci penserà il ciclone in arrivo, soprannominato "Poppea".

Porterà con sé piogge, temporali e pure neve sulle cime, mettendo la parola "fine" in anticipo sull'estate 2023, ormai agli sgoccioli dopo la sua terza ondata di calore, che vede in questo weekend il picco del caldo.

Quando arriva Poppea

La nuova perturbazione di origine atlantica dovrebbe raggiungere l'Italia attorno alla fine del mese di agosto, verso il 26-27 del mese stando alle previsioni.

Le date da segnare in rosso sul calendario, però, sono quelle del 30-31 agosto, quando una carica di temporali violenti raggiungerà il nostro Paese. A maggior rischio sono le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero verificarsi forti temporali e violente grandinate.

Meteo, tempesta di caldo, Nerone infiamma l'Italia: «Temperature fino a 40 gradi, bollino rosso in 9 città»

I 5 giorni di Nerone

I 5 giorni di Nerone: il caldo sarà opprimente almeno fino ad almeno mercoledì con questo lungo elenco di città a 39-40°C, quasi tutte situate al Centro-Nord: Alessandria, Bolzano, Caserta, Ferrara, Firenze, Oristano, Pavia e Pistoia.

Oggi bollino rosso in 8 città

Fine settimana caldo, con le città da bollino rosso che aumentano dalle 5 di ieri alle 8 di oggi, sabato 19 e domenica 20 agosto. Lo indica il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città. In aumento nel fine settimana anche i bollini arancione, che passano dai 4 di ieri ai 6 di sabato e ai 9 di domenica. Sono segnalate in rosso fin da oggi Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia; passano invece dall'arancione al rosso Latina, Rieti e Roma. Per sabato si prevede il bolllino arancione a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo; domenica si aggiungeranno all'elenco Milano e Napoli. Restano in giallo oggi e nel fine settimana Ancona, Cagliari, Catania e Messina, mentre virano dal verde al giallo Bari, Reggio Calabria, Civitavecchia, Venezia e Pescara (quest'ultima in verde anche sabato);

Campobasso passa dall'arancione al giallo. Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. «Queste condizioni climatiche - si rileva - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione»

