Meteo, tempesta di caldo, Nerone infiamma l'Italia: «Temperature fino a 40 gradi, bollino rosso in 9 città»

Il picco del caldo è in arrivo. La terza ondata di calore dell'estate 2023 sta già colpendo l'Italia e promette giorni di fuoco. L'heat storm di Nerone, come è stata soprannominata, porterà le temperature da 38 a 40 gradi per almeno tre giorni su gran parte della Penisola. Le temperature cresceranno soprattutto nel Centro-Nord. Oggi cinque città da bollino rosso: Bolzano, Brescia, Firenze, Bologna e Perugia. Domani saranno 9; si aggiungeranno Campobasso, Latina, Rieti e Roma.

