Meteo, torna il caldo torrido con Nerone: fino a 40 gradi nel weekend. Le previsioni

L’anticiclone nordafricano Nerone è pronto ad invadere l’Italia: il caldo sofferto fino ad oggi, infatti, è solo l’antipasto di un ‘piatto’ ancora più bollente, in arrivo dal weekend. Oggi bollino rosso per Firenze, Bolzano e Brescia; arancione a Roma, Bologna, Frosinone e Perugia.

Nerone, la terza ondata

Secondo le previsioni di 3BMeteo, la terza ondata di caldo della stagione estiva 2023 si preannuncia piuttosto intensa per le regioni centro settentrionali e la Sardegna. Il gran caldo non arriverà subito, ancora per un paio di giorni seppur in aumento le temperature non saranno eccessive, da sabato e soprattutto da domenica invece il caldo si intensificherà e potranno essere raggiunti valori anche di 40°C seppur non diffusi. Il Sud sarà ai margini con temperature che potranno salire sopra media ma non di moltissimo. Solo la Campania potrebbe vedere punte di 38°C assieme al Tavoliere delle Puglie e alla piana di Catania. Ma vediamo allora questi valori che ci aspettano.