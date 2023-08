Meteo, terza ondata di caldo africano: temperature di nuovo a 40 gradi. Quanto durerà e le città bollino rosso

Un nuova ondata di calore, la terza dell'estate 2023, è attesa a partire da venerdì. Ma sono già oggi, mercoledì 16 agosto, tre le città da bollino rosso: Firenze, Brescia e Bolzano; in arancione Bologna, Perugia e Verona. Mentre è allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto.

L'ondata di calore

L'evoluzione della terza ondata di caldo della stagione estiva si arricchisce di nuovi dettagli, non trascurabili. Ci sono delle novità soprattutto per quel che riguarda la sua durata ma anche relativamente alla sua intensità. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, almeno in una prima fase il caldo sarà meno intenso del previsto pur se accentuato su diverse regioni, in particolare al Centro Nord. Tuttavia almeno fino a giovedì le massime non dovrebbero salire oltre i 35/36°C. Solo da venerdì i valori diurni potranno localmente superare i 36°C segnatamente alle pianure del Nord, la Sardegna e le zone interne delle regioni centrali tirreniche. Città come Bologna, Piacenza, Parma, Cremona potranno raggiungere i 36°C mentre Firenze anche i 38°C.