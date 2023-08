Bardonecchia, il giorno dopo la frana: lavori senza sosta per ripulire strade ed edifici. Ancora chiusa la Statale

di Redazione web

Proseguono senza sosta a Bardonecchia i lavori di pulizia di strade ed edifici coinvolti dall'ondata di piena del torrente Frejus. Da oggi è consentito l'ingresso in paese, «attraverso l'autostrada, anche ai possessori di seconde case oltre a chi ha una prenotazione alberghiera o al ristorante per il pranzo e la cena di Ferragosto», comunica il Comune di Bardonecchia.

Resta ancora chiusa al traffico privato la Statale 335 percorribile solo per i mezzi che stanno operando per le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Giovedì si terrà regolarmente il mercato settimanale del Borgo Vecchio. Unica prescrizione, dovuta alla viabilità di ingresso modificata, l'accesso possibile solo per i mezzi con un'altezza non superiore a 3,40 metri.



«Restano ancora diverse criticità - spiega l'amministrazione comunale - che si sta cercando di risolvere nel più breve tempo possibile, per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, in particolare nella zona bassa della cittadina».

Sempre la società che eroga i servizi idrici mette a disposizione boccioni da 10 litri, che saranno distribuiti a privati e strutture che ne faranno richiesta specifica. Attivo anche il numero verde della Croce Rossa - 800933388 - per segnalare le diverse esigenze.

