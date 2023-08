Catania, l'aeroporto chiuso fino alle 13 di oggi a causa dell'Etna in eruzione. Cancellati arrivi e partenze

di Redazione web

L'aeroporto di Catania è attualmente chiuso a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo comunica la società che gestisce lo scalo sul proprio sito. Resteranno chiusi fino alle 13 di oggi «i settori di spazio aereo C1 e B3», con tutti gli arrivi e le partenze cancellate.

🔴Causa eruzione #Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi.

Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibite.

«Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota - Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell'aeroporto».

