Papà scappa dal matrimonio del figlio: «Li amo entrambi, non ho resistito», cosa è successo

Il giorno del matrimonio è sicuramente quello che nessuno mai scorderà nella sua vita. L'ansia e l'attesa giocano da padrone nei giorni precedenti, tutto deve essere perfetto. Ma a rovinare il giorno più bello della vita di una coppia ci vuole poco. L'imprevisto è sempre dietro l'angolo e, in alcuni casi, tutto può trasformarsi in un dramma.

È il caso delle nozze di Alan e Helen, due neo sposini che, dopo essersi detti il fatidico sì all'altare, hanno vissuto un vero e proprio incubo. Il motivo? Il papà di Alan e il suo comportamento davvero inquietante...

«Li amo entrambi, non ce l'ho fatta»

La storia delle nozze dei due neo sposini sta facendo il giro dei social e, in poche ore, è diventata subito virale sui social network. A raccontarla su Reddit, la piattaforma in cui gli utenti raccontano le proprie disavventure chiedendo un parere al mondo del web, è stato proprio il papà di Alan: colui che ha rovinato tutto.

L'uomo ha raccontato che nei giorni precedenti alla cerimonia aveva avvertito il figlio che probabilmente sarebbe venuto via presto. «Da sempre ho un problema con le feste, quando c'è troppa gente non sono sereno e mi agito e, dopo aver scoperto che alla festa ci sarebbero stati 150 invitati, ho iniziato ad avvertire il panico. Così ho detto a mia moglie di prendere un'altra auto, nel caso lei avesse voluto trattenersi di più e così è stato».

Ma nessuno poteva immaginarsi che, subito dopo il fatidico sì, il papà avesse tagliato la corda dal matrimonio. «Amo entrambi e sarei voluto restare, lo giuro.

A 48 ore dalla cerimonia, infatti, Helen ha iniziato a bombardare di telefonate i due nuovi suoceri. «Ha iniziato a offenderci, dicendo che avevamo rovinato il matrimonio di Alan che è stato triste tutta la sera e che la notte ha pianto per ore».

L'uomo non si spiegava tutto questo odio da parte della nuora e, così, ha chiamato il figlio per raccontarle quanto era appena successo. «Lo so papà sono accanto a lei. Va bene, fai come credi, tanto riesci sempre a rovinare tutto», queste sono state le parole del figlio prima di riattaccare. E così l'uomo ha voluto chiedere un parere agli utenti del web: «Io lo avevo avvertito. Ho sbagliato a venir via? È vero mio figlio aveva pagato per noi il pranzo e doveva fare un ballo con sua madre, ma io dovevo andare via», ha chiesto il padre.

La reazione del web

In tantissimi hanno voluto commentare l'atteggiamento del papà che è letteralmente fuggito dalle nozze. «Non sei rimasto nemmeno per il pranzo che avevano pagato. Che mancanza di rispetto disgustosa. Non meriti di essere padre», ha scritto un utente che ha ricevuto il massimo dei voti da parte degli utenti. «Hai anche costretto tua moglie ad andarsene, quindi tuo figlio non ha avuto entrambi i genitori presenti al suo ricevimento. Hai bisogno di una terapia per questo tuo problema con le persone, soprattutto perché non sembra nemmeno che tu abbia capito di essere nel torto», ha concluso. Ma non finisce qui.

Un altro utente, infatti, pone l'accento su un altro aspetto molto delicato della questione: «Il fatto che ti dica 'fai sempre così' suggerisce questa polemica nata dopo il matrimonio, in realtà, è una cosa che tuo figlio ha sempre sofferto dei tuoi comportamenti e tu non sei riuscito a fare uno sforzo nemmeno per il giorno del suo matrimonio. Sinceramente trovo il tuo atteggiamento davvero schifoso».

E di commenti così ce ne sono a migliaia. Tanto che l'uomo, dopo averli letti tutti, ha voluto fare un'aggiunta al suo racconto: «I vostri commenti mi hanno aperto gli occhi, ho rovinato il giorno più bello della vita di mio figlio, sono mortificato». A volte i social hanno anche il potere di far cambiare idea alle persone...

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 17:20

