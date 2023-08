Madagascar, ressa per entrare stadio: morte schiacciate 13 persone, 7 sono bambini

Venerdì sono morte almeno 13 persone in Madagascar, vittime della ressa all'ingresso di uno stadio della capitale, Antananarivo. Il dramma si è consumato alla cerimonia di apertura dei Giochi delle Isole dell'Oceano indiano.

⚠️🏟🇲🇬 - This Friday (25), at least 12 people died during a mess at a stadium in #Antananarivo, capital of #Madagascar.



The information was confirmed by @ChristianNtsay, prime minister of the southeastern #African island.



"The provisional toll is 12 dead and around 80…