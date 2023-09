Moglie scopre il tradimento del marito: «Tutto merito delle telecamere, ecco come l'ho beccato»

In un mondo sempre più tecnologico in molti decidono, per la propria sicurezza, di ricorrere a delle telecamere di videosorveglianza anche in casa. E con l'avanzare del tempo, questi dispositivi diventano sempre più piccoli e sempre più performanti.

Ma la tecnologia, a volte, può andare a discapito della privacy e, così, quelle minuscole telecamere possono mostrare più di quanto si possa immaginare. Come è accaduto a una donna che sui social ha voluto raccontare come ha scoperto i tradimenti di suo marito...

«Mio marito mi tradisce»

La donna ha voluto raccontare la sua disavventura su Reddit. «Mio marito mi tradisce, ne sono certa - ha scritto la donna sulla piattaforma social -.

E la donna ha fatto presente questo dettaglio all'uomo che, di tutta risposta, si è messo sulla difensiva chiedendole se lo stia spiando. «Ho deciso di scrivere qui su Reddit per capire cosa ne pensate... siamo sposati da poco, abbiamo un ottimo rapporto e anche dal punto di vista sessuale siamo motlo attivi. Ma da poco mi sono resa conto che quando né io né i bambini siamo a casa, le telecamere si spengono magicamente. Lui lavora in smart working quindi capita spesso che sia solo in casa e per curiosità, una volta, ho notato questa cosa che mi ha messo un tarlo nella testa. Così, adesso, ci faccio caso di continuo. Non mi sarei sposata con lui se non mi fossi fidata, ma questa cosa mi manda in tilt. Ogni volta che glielo faccio presente lui perde la testa. Inizia a sbraitare e dice che lo accuso di nascondere qualcosa. E la sua reazione, mi fa pensare ancor di più che mi stia tradendo, ma non ne capisco il motivo: facciamo sesso spesso e il nostro rapporto è splendido».

La reazione del web

Gli utenti del web si sono affrettati a scagliarsi contro il comportamento sospetto del marito. Tutti concordano sul fatto che sia piuttosto strano: «Solo perché fate sesso non significa che lui non lo faccia anche con altre donne. Potresti provare a installare altre telecamere, tenendolo all'oscuro così capiresti veramente cosa accade», suggerisce un utente. «Vai in fondo alla questione il prima possibile», spiega un'altra. E chissà che questo consiglio la donna non lo metta in atto nei prossimi giorni...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 20:37

