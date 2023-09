Moglie furiosa con il marito: «Vuole chiamare i nostri gemelli con i nomi dei creatori del videogame, voglio il divorzio»

Dare il nome al proprio figlio, si sa, può essere motivo di stress e litigi. Non sempre le coppie, infatti, concordano sul nome che il loro bebè dovrà avere. Di casi limiti ce ne sono molti, ma arrivare perfino a pensare al divorzio non è una cosa così comune.

È il caso di una coppia di 34enni che attendono due gemelli. E la moglie non ha alcuna intenzione di accontentare il capriccio di suo marito, tanto da essere arrivata a pensare a una rottura definitiva con il papà dei suoi due nascituri. Il motivo? La sua passione morbosa per un videogame...

Il fidanzato la lascia e lei affitta la metà del letto vuota: «Guadagno per dormire con biancheria sexy»

Sposa furiosa caccia la cugina dal matrimonio: «È una str**a, ha rovinato tutto al lancio del bouquet», cosa è successo

«Voglio il divorzio»

Lo sfogo della donna in gravidanza è apparso su Reddit, la piattaforma social che sempre più spesso fa diventare virali storie davvero particolari. «Mio marito è sempre stato molto infantile quando si tratta di giochi e videogame, ma mai mi sarei aspettata che arrivasse fino a questo punto», inizia così il suo racconto.

La futura mamma ha spiegato che suo marito è un grande fan di Minecraft e proprio per questo le ha sempre detto che quando i due piccoli sarebbero nati, lui li avrebbe subito inseriti in quello che considera il magico mondo del gioco.

I nomi scelti dall'uomo, infatti, sono i nomi dei creatori di Minecraft. Il gioco è stato creato alla fine degli anni 2000 da Markus "Notch" Persson, prima che Jens "Jeb" Bergensten ne prendesse in mano lo sviluppo.

«Quando ho detto che avrei voluto dare dei nomi normali ai miei figli, lui ha dato di matto. Mi ha detto che lui è il padre e che se lui vuole dare quei nomi ai due bambini, lei lo deve accettare. È vero che io ancora non mi ero mai espressa sui nomi, ma non posso accettare questa imposizione, piuttosto divorzio, ma non chiamerò mai così i miei figli», ha spiegato la donna. Che, poi, però sembra pentirsi della scelta e della lite furiosa avuta con il marito. «Sono incinta e forse i miei ormoni mi hanno fatto emozionare troppo, perché ho iniziato a piangere e allora mio marito si è calmato. Ma nonostante tutto, vuole chiamarli così e io non so cosa fare. Cosa mi consigliate?»

La reazione del web

In tanti hanno voluto dare il proprio supporto alla donna: «Questo è un ottimo motivo per divorziare, soprattutto perché sono nomi davvero brutti. Ha 34 anni, non è più un bambino, è tempo che cresca a trovi un hobby migliore», ha commentato un utente che ha ricevuto tantissimi like per le sue parole. «Fidati di me, battilo sul tempo e dì alle infermiere i nomi che vuoi dare ai tuoi figli, spiegando i problemi che hai con tuo marito, loro capiranno e segnaleranno all'anagrafe i nomi giusti. Tuo marito potrebbe creare grandi danni ai bambini dando nomi così orribili. Non permettere che accada», ha fatto eco una donna. E nonostante la passione condivisa con alcuni utenti del web nessuno, ma proprio nessuno riesce a giustificare l'uomo: «Sono un grande appassionato di Minecraft, ma mai mi azzarderei a chiamare i miei figli così. Se divorzierai ti capisco».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA