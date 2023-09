Sposa furiosa caccia la cugina dal matrimonio: «È una str**a, ha rovinato tutto al lancio del bouquet», cosa è successo

Il lancio del bouquet è uno dei momenti più iconici e attesi di un matrimonio. Una sorta di passaparola che vede protagoniste la neo sposina e colei che riesce ad arraffare tra la folla il mazzo di fiori. Si dice, infatti, che chi riesce ad agguantare il bouquet sarà la prossima a sposarsi.

Una tradizione, certo. Ma che è molto sentita durante le nozze e che spesso scatena vere e proprie lotte tra le invitate per spuntarla sulle altre. Ma la protagonista del racconto non avrebbe mai immaginato che sua cugina sarebbe riuscita a rovinare il giorno più bello della sua vita, proprio nel momento del lancio...

Sposa furiosa caccia la cugina dal matrimonio

A raccontare la curiosa vicenda è stato lo sposo. Su Reddit, la piattaforma social dedicata ai racconti degli utenti del web, il suo racconto ha scatenato un vero e proprio dibattito e in poco tempo è diventato virale in tutto il mondo.

«Mia moglie e io ci siamo sposati due settimane fa e, adesso, mi chiedo se abbiamo esagerato o meno... - racconta l'uomo -. Tutto stava procedendo a gonfie vele. La cerimonia è stata stupenda e anche la festa è stata un sogno. Tutto stava andando come pensavamo, fino al lancio del bouquet».

«Mia moglie ha radunato tutte le invitate al centro della pista da ballo e ha lanciato i fiori nella folla. A prenderli è stata sua cugina Rachel e l'emozione ha preso il sopravvento. Ma non pensavamo che il passaggio di consegne sarebbe stato immediato. Il suo fidanzato, infatti, aveva deciso di proporle di sposarla proprio al nostro matrimonio e stava solo aspettando il momento giusto.

L'uomo riferisce che sua moglie non è il tipo di persona che desidera molte attenzioni o che deve essere sempre al centro della festa, ma al nostro matrimonio avrebbe voluto che gli occhi di tutti fossero puntati su di lei. «Così ho deciso di andare da Rachel e da Ross (il suo fidanzato) e gli ho detto che dovevano andarsene immediatamente. Ho iniziato a discutere con Ross e la cosa è diventata palese a tutti».

Per tutta la sera non si è fatto altro che parlare della proposta di matrimonio e della reazione degli sposi e, in un attimo il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un incubo. «Adesso, dopo due settimane, io e mia moglie non sappiamo se abbiamo fatto la cosa giusta e il senso di colpa ci logora...», ha spiegato l'uomo, chiedendo pareri agli utenti.

La reazione del web

In tantissimi hanno voluto dire la loro riguardo a quanto accaduto, scatenando un vero e proprio dibattito tra coloro che pensano sia stata la scelta giusta e coloro che, invece, reputano la reazione spropositata e sbagliata. «Capisco che la cosa sia stata un po' improvvisata da parte del ragazzo, ma doveva evitare di fare la proposta di matrimonio in quel momento», scrive un utente. «Non ti biasimo per averli cacciati - scrive un altro -. Quello era il vostro giorno e nessuno avrebbe dovuto interferire così tanto».

Ma c'è anche chi proprio non riesce a capire: «Il matrimonio è un giorno di festa e se succede una cosa così bella, soprattutto a un parente, dovrebbe essere solo un motivo in più per festeggiare. Siete fuori di testa e se durante la sera non si è parlato di altro è solo colpa vostra e del vostro egoismo. Vi sta bene», replica un'utente indispettita dal racconto.

Il dibattito che ne è scaturito non sembra aver un vincitore. Nessuno vuole cambiare idea e chissà sei i due sposini cambieranno idea chiedendo scusa a Rachel e Ross... magari riusciranno a vendicarsi al loro matrimonio, chissà, con l'annuncio di un bebè...

